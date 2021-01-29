29 января 2021, 10:52
Россия

Карелия вошла в топ-10 регионов с самым высоким ростом преступности

Эксперты МВД России назвали субъекты с максимальным приростом криминала

Министерство внутренних дел  России опубликовало данные о преступности за 2020 год, сообщает интернет-издание SmolNarod.ru.

За 12 месяцев в стране зарегистрировано 2 044 221 преступление. Это на 1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом рост регистрируемых преступлений отмечен в 50 регионах, снижение – в 35 субъектах.

Наибольший прирост преступности зафиксирован в Севастополе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В десятку субъектов с наибольшим приростом преступлений также вошли Алтай, Костромская, Калужская, Псковская области, Карелия, Липецкая область и Татарстан.

Фото с сайта Интернет-издания SmolNarod.ru

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Карелия
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криминал
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статистика
2020