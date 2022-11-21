Карелия в рейтинге регионов России по уровню зарплат заняла 24 место

Лидерами по уровню зарплат в этом году стали Чукотка, Ямало-Ненецкий авономный округ и Магаданская область. Это следует из исследования РИА Новости.

Почти половина работников на Чукотке в среднем получают от 100 тысяч и более. В Ямало-Ненецком округе таких 43,8%, а в Магаданской области – 33,6%. Москва в рейтинге оказалась на пятом месте, уступив Ненецкому округу. Среди лидеров также – Камчатка, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Якутия и Мурманская область. В аутсайдерах, на 85 месте – Калмыкия, на 84 – Ингушетия, а на 83 – Мордовия. Нет данных по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям.

Наша республика расположилась на 24 месте рейтинга. Согласно исследованию доля работников с зарплатой более 100 тысяч в месяц в Карелии составляет всего 5,9%. При этом доля работников с заплатой ниже 20 тысяч в месяц равна 7,2%. Диапазон самых распространенных в нашем регионе зарплата составляет 27-55. Карелия расположилась между Томской областью и Еврейской автономной областью.

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые). Были проанализированы и приведены в рейтинге показатели: доля низкооплачиваемых работников (менее 20 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе. // фото «Петрозаводск говорит»