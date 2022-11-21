Для жителей поселка Хелюля зима может стать суровым испытанием

Текст и фото: Антонина Кябелева

17 ноября правление госкомитета по ценам и тарифам Карелии приняло решение по тарифам на 2022 год для ООО «ДомСтройСервис», которое занимается водоснабжением и водоотведением в поселке Хелюля Сортавальского района. Необходимость пересмотреть тариф возникла после того, как госкомитет проиграл спор и в Верховном суде Карелии, и в апелляционной инстанции.

Новое тарифное решение стало полной неожиданностью для гендиректора ООО «ДомСтройСервис» Андрея Чайкова. Он уже обратился в республиканскую прокуратуру с просьбой проверить его законность. По мнению Чайкова, действия госкомитета могут привести к прекращению водоснабжения поселка и создают «угрозу нарушения прав граждан».

История того, как ООО «ДомСтройСервис» пытается добиться установления экономически обоснованного тарифа, в последнее время приобрело характер непрекращающейся борьбы за выживание. После банкротства муниципального предприятия, которое раньше занималось водоснабжением поселка, ООО «ДомСтройСервис» больше года работало бесплатно. Только с января 2021 года компании установили неполный тариф на забор и подъем воды и на прием стоков.

В прошлом году администрация Хелюльского поселения передала компании сети. Тем самым была устранена последняя причина, препятствующая установлению полноценного тарифа на водоснабжения и водоотведение. Но госкомитет отказался устанавливать полный тариф. ООО «ДомСтройСервис», имеющее статус гарантирующего поставщика в сфере водоснабжения и водоотведения, оспорило это решение в суде, где согласились с доводами компании. В общем, госкомитету следовало поработать над ошибками, на которые указал суд, и установить для ООО «ДомСтройСервис» адекватный, экономический обоснованный тариф на водоснабжение и водоотведение.

17 ноября такое решение было принято. Правда, вместо повышения, тариф для ООО «ДомСтройСервис» на 2022 год снизили в два раза!

На 2021 год тариф на водоснабжение для предприятия был установлен на уровне 18,82 рубля за 1 кубометр, а на водоотведение – 22,78 рубля за 1 кубометр. Интересно, что ранее для муниципального предприятия «Хелюльские коммунальные сети» действовали следующие тарифы: водоснабжение – 36,70 рубля за 1 кубометр, водоотведение - 45,41 рубля за 1 кубометр. На второе полугодие 2022 года неполные тарифы для ООО «ДомСтройСервис» составляли - 19,20 рубля на питьевое водоснабжение и 20,44 рубля на водоотведение.

Теперь, согласно принятому решению, тариф на 2022 год на питьевое водоснабжение должен составить 10,90 рубля за кубометр, а на водоотведение - 10,67 рубля за кубометр.

Другими словами, предполагается в два раза снизить уровень тарифов, которые действовали до вступления в законную силу решения суда.

Внешне ситуация похожа либо на абсурд, либо на изощренный саботаж. Есть определение суда, где черным по белому сказано, что госкомитет не прав. Есть судебное решение, согласно которому госкомитет должен установить полный тариф для компании на 2022 год. И есть прекрасное воплощение этого судебного решения, в результате которого тариф урезается в два раза. Как такое возможно? Ведь это же не бандитские разборки, когда все решают исключительно сила и наглость? Или госкомитет пытается продемонстрировать то, как поступают с «несогласными»? Теперь в этих вопросах придется разбираться сотрудникам республиканской прокуратуры.

Андрей Чайков признался, что решение правления госкомитета для него стало полной неожиданностью. По его словам, существует несколько версий, которые могли бы объяснить происходящее. Он не исключает, что, возможно, в госкомитете побоялись устанавливать реальный тариф, который может больно ударить по потребителям. Ведь в случае резкого повышения тарифа на 2022 год и гражданам, и организациям пришлось бы доплачивать серьезные суммы. А так у компании есть возможность взыскать в 2023 году убытки с бюджета Карелии.

Вторая версия заключается в том, что ООО «ДомСтройСервис» хотят сознательно довести до банкротства. Арифметика простая. По словам Чайкова, сейчас предприятие начисляет потребителям 330 тысяч рублей в месяц, а собираемость составляет 280 тысяч рублей. После предложенного «секвестирования» тарифов, ежемесячные начисления потребителям составят 160 тысяч рублей, а собираемость выйдет на уровень 140 тысяч рублей. Учитывая, что только затраты на электроэнергию составляют 175 тысяч рублей в месяц, экономические перспективы очевидны.

«К тому же на предприятии трудятся 18 человек, которым необходимо выплачивать зарплату. Как жить в таких условиях? Как содержать сети в таких условиях? Как проводить мероприятия, связанные с очисткой воды и очисткой сточных вод? Это не понятно. Мы обратились к главе города Сортавала Сергею Крупину с просьбой ввести повышенный режим готовности к чрезвычайной ситуации в поселке Хелюля. Счета у нас заблокированы из-за неправильно утвержденного тарифа, что подтверждается решением суда. И тем не менее, комитет продолжает гнуть свою линию. Скорее всего, это направлено на то, чтобы наше предприятие привести к банкротству»,

- сказал Андрей Чайков.

Он признался, что из-за низкого тарифа сети не были подготовлены к зиме надлежащим образом, и если произойдет авария, то последствия могут быть крайне тяжелыми для поселка. В качестве того, насколько низкие тарифы установлены в поселке Хелюля, Чайков сравнил их с тарифами, установленными в поселке Вяртсиля, где проживает примерно такое же количество граждан: «У них тариф на водоснабжение 110 рублей, на водоотведение 115 рублей. Например, в поселках Суоярвского района куб водоснабжения стоит 200 рублей и чуть дороже водоотведение. Как нам прожить на 10 рублей, я не знаю. Инструкцию никто не дает. Случись авария на сетях, я не знаю, как ее устранять. Об этом нужно было думать летом. Летом мы устраняли только утечки, которые были наиболее важные. А плановые работы на сетях и их реконструкция уже не проводится третий год, потому что у нас самый маленький тариф в республике. А сейчас, наверное, стал самым низким в России».

Мэр Сортавалы Сергей Крупин сообщил, что от Чайкова поступило письмо, в котором он указывает на очень низкий тариф и возможность возникновение аварийных ситуаций на инженерных сетях. «Мы пока не планируем объявление чрезвычайной ситуации и даже предчрезвычайной или ситуации повышенной готовности. Мы сделали вывод, что это преждевременно. Мы обязательно завтра выедем в поселок Хелюля, посмотрим на состояние инженерных, коммунальных и технических систем, потому что нам нужна уверенность, что зима пройдет нормально, без сбоев. Мы готовим письмо в министерство строительства Карелии, чтобы они нам оказали, может быть, интеллектуальную помощь, возможно, прислали специалистов, чтобы мы совместно провели обследование сетей и дали заключение, в том числе по экономическому состоянию нашего гарантирующего поставщика», - сказал Крупин.