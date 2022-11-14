За ошибки чиновников придется платить гражданам?

Текст и фото: Антонина Кябелева

Завершился судебный спор, связанный с установлением тарифов на водоснабжение и водоотведение в поселке Хелюля Сортавальского района. Апелляционный суд Санкт-Петербурга признал правоту ООО «ДомСтройСервис» и отменил постановление карельского госкомитета по ценам и тарифам от 20 декабря 2021 года.

На 17 и 18 ноября 2022 года назначены заседания правления госкомитета, на которых планируется установить тариф на водоснабжение и водоотведение для ООО «ДомСтройСервис» - сначала на уходящий 2022 год, а затем на 2023 год. Пока не понятно, какое решение будет принято в госкомитете. Не исключено, что оно приведет к существенному росту тарифов на водоснабжение и водоотведение в поселке Хелюля. Самое печальное в этой ситуации, что за грубые ошибки и непрофессионализм чиновников, скорее всего, придется платить обычным гражданам.

ООО «ДомСтройСервис» стало заниматься вопросами водоснабжения и водоотведения в поселке Хелюля после того, как в 2019 году обанкротилось муниципальное предприятие «Хелюльские коммунальные сети». Постановлением администрации Хелюльского городского поселения компания «ДомСтройСервис» была признана гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения.

Больше года компания работала бесплатно, так как не могла получить тариф из-за неразберихи с тем, кому принадлежат сети. Выяснилось, что часть коммуникаций официально не была ни за кем закреплена. До 2021 года потребители не платили ни за воду, ни за канализацию. С 1 января 2021 года предприятию всё же удалось получить неполный тариф на забор и подъем воды и на прием стоков.

В октябре 2021 года администрация Хелюльского поселения передала ООО «ДомСтройСервис» во временное обслуживание сети, которые обладали признаками бесхозяйного имущества. Тем самым были устранены последние препятствия для установления полного тарифа на водоснабжение и водоотведение. Компания подала соответствующие документы в госкомитет по ценам и тарифам, но получила отказ. ООО «ДомСтройСервис» обратилось с иском в Верховный суд Карелии о признании недействующим постановления госкомитета.

Летом 2022 года Верховный суд Карелии признал решение госкомитета по ценам и тарифам недействующим и установил, что госкомитет отказал компании без достаточных оснований.

Суд обязал комитет в течение месяца установить полный тариф для ООО «ДомСтройСервис».

Уже тогда для многих было очевидно, что с тарифами шутки плохи. С одной стороны, «кастрированные» тарифы бьют по экономике предприятия, а, с другой, чем дольше тянется подобная ситуация, тем тяжелее затем придется потребителям, на которых свалятся долги, связанные с неверно установленными тарифами. К сожалению, очевидность подобных несложных умозаключений карельским чиновникам никак не давалась.

Депутат ЗС РК Александр Федичев после вынесения решения Верховным судом Карелии обращался к главе РК с просьбой как можно быстрее утвердить экономически обоснованный тариф для компании «ДомСтройСервис». С точки зрения депутата, затягивание этого вопроса могло привести к крайне негативным последствиям для жителей поселка. Федичев получил четкий ответ, что вопрос об установлении тарифов для «ДомСтройСервиса» будет рассмотрен после вступления решения Верховного суда Карелии в законную силу. Другими словами, депутату дали понять, что изменение тарифа возможно только после рассмотрения апелляционной жалобы.

Недавно стало известно, что Апелляционный суд Санкт-Петербурга принял еще более жесткое решение по отношению к госкомитету по ценам и тарифам.

Мало того, что постановление госкомитета от 20 декабря 2021 года суд признал недействующим, он еще акцентировал в своем определении то, что не действует оно с даты принятия.

Для сравнения, в решении Верховного суда РК говорилось, что госкомитет должен в течение месяца установить полный тариф для компании, работающей в поселке Хелюля.

Вместо того чтобы оперативно устранить собственные нарушения, в госкомитете при явной поддержке республиканской власти решили оспорить решение Верховного суда Карелии в апелляционной инстанции. И проиграли. В апелляционном суде тоже отклонили доводы госкомитета, указав на ошибочное толкование законодательства со стороны органа власти республики.

Можно было бы не обращать внимание на странное упорство госкомитета, который решил пройти все судебные инстанции в попытке доказать свою правоту, если бы подобная тактика не приводила к серьезным проблемам для небогатого населения карельского поселка. Ведь что означает тот факт, что постановление комитета признано не действующим с даты его принятия? Только то, что установить полный тариф для ООО «ДомСтройСервиса» следует, начиная с 1 января 2022 года.

Получается, что и обычным гражданам, и другим потребителям придется доплачивать за весь 2022 год? Страшно представить, в какие суммы подобное решение может вылиться. Если ситуация развернется по негативному сценарию, то за, как сказано в судебном определении, «ошибочное толкование» законодательства платить придется не чиновникам госкомитета, а жителям карельского поселка из собственного кошелька.

Генеральный директор ООО «ДомСтройСервис» Андрей Чайков не стал скрывать, что тоже переживает за последствия:

«Я крайне обеспокоен тем, что суммы недоплаты упадут на наших потребителей – на граждан и на юрлица. Люди не виноваты в том, что в госкомитете незаконно отказали в установлении тарифа на водоснабжение и водоотведение. У нас тариф может вырасти больше, чем в три раза. Это очень большой рост для населения».

Не хотелось бы думать, что проблемы, которые фактически организовали чиновники как для работающего предприятия, так и для населения поселка, связаны с тем, что ООО «ДомСтройСервис» руководит именно Андрей Чайков. Он - один из немногих, кто открыто сопротивлялся скандальной приватизации регионального оператора, контролирующего ситуацию с твердыми коммунальными отходами по всей республике.

Чайков пытался создать в Сортавале мусороперерабатывающий комплекс. Но после его попыток оспорить результаты торгов по отчуждению 51,06% в уставной доле регоператора в пользу ООО «МЦЕ Инвест Рус», регоператор разорвал договор с компанией Чайкова - ООО «Спецтранс».

Фактически его выжали с «мусорного» рынка. Теперь, не исключено, пытаются, как говорится, «вставлять палки в колеса» компании «ДомСтройСервис». Остается только понять, чем руководствуются сотрудники госкомитета по ценам и тарифам, принимая столь недальновидные решения. Неужели интересами службы? Или есть другие мотивы?..