14 ноября 2022, 19:59
Заболеваемость ОРВИ снижается в Карелии
Гриппа в республике за последнюю неделю не обнаружено
В Карелии за последнюю неделю зарегистрированы 4585 случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 9,6%. Тем не менее, она все еще выше эпидпорога на 15,8%, в основном, за счет детей. Такую информацию приводит управление Роспотребнадзора.
В Петрозаводске за прошедшую неделю выявлены 2344 зараженных ОРВИ. Заболеваемость снизилась на 10,6%.
За последнюю неделю карантин по ОРВИ объявлялся в двух группах детских садов в Петрозаводске и в Питкярантском районе.
С диагнозом ОРВИ за неделю госпитализированы 34 жителя Карелии.
В Роспотребнадзоре отметили, что вирусы гриппа в республике за последнюю неделю не обнаружены. // Фото: unsplash.com