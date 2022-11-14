Заболеваемость ОРВИ снижается в Карелии

В Карелии за последнюю неделю зарегистрированы 4585 случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 9,6%. Тем не менее, она все еще выше эпидпорога на 15,8%, в основном, за счет детей. Такую информацию приводит управление Роспотребнадзора.

В Петрозаводске за прошедшую неделю выявлены 2344 зараженных ОРВИ. Заболеваемость снизилась на 10,6%.

За последнюю неделю карантин по ОРВИ объявлялся в двух группах детских садов в Петрозаводске и в Питкярантском районе.

С диагнозом ОРВИ за неделю госпитализированы 34 жителя Карелии.

В Роспотребнадзоре отметили, что вирусы гриппа в республике за последнюю неделю не обнаружены. // Фото: unsplash.com