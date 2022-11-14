Схема движения транспорта изменится на Перевалке

С 17 ноября в Петрозаводске изменится схема дорожного движения на Перевалке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С этого дня будет закрыт поворот с улицы Чапаева на улицу Пархоменко при движении в сторону Древлянки. Временные ограничения связаны со строительством и реконструкцией сетей водоснабжения.

Помимо этого, ориентировочно с 20 ноября из-за работ на пересечении с Перевалочной улицей движение по улице Пархоменко будет ограничено. Это произойдет, что к этому времени завершатся работы на улице Софьи Ковалевской. На улице Пархоменко организуют реверсивное движение.

Водителей просят руководствоваться дорожными знаками и быть внимательными. // Фото: unsplash.com