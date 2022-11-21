Продукция 6 сельхозпроизводителей в Карелии может содержать химикаты

Несколько сельхозпроизводителей в Карелии не выполнили требование зарегистрироваться в системе «Сатурн». Это обязательно делать с 1 сентября текущего года, отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

Система должна отслеживать наличие агрохимикатов и пестицидов в сельхозпродукции, чтобы исключить ее попадание в оборот. Уже 85 организаций в Карелии зарегистрированы в «Сатурне». Это 47 юридических лиц и 38 индивидуальных предпринимателей.

Однако специалисты Россельхознадзора обнаружили, что не значатся в системе четыре ИП, одно ООО и один сельхозкооператив. Им направили предостережения. // фото: freepik.com