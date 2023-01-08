08 января 2023, 16:24
Культура

Карелия стала финалистом премии Russian Travel Awards

Наша республика в финале поборется за звание «Территория приключенческого туризма»

Республика Карелия стала одним из 48 регионов-финалистов на Всероссийском конкурсе премии Russian Travel Awards, сообщает минэкономразвития республики. На завершающем этапе Карелия будет представлена в номинации «Территория приключенческого туризма».

Перечень финалистов в 19 официальных номинациях определялся по итогам прошедшего года: результатам туристических конкурсов и рейтингов, рекомендаций от профессиональных объединений в туристической сфере.

Помимо Карелии в номинации «Территория приключенческого туризма» за победу поборются еще четыре региона: Республика Алтай, Республика Дагестан, Камчатский край и Мурманская область.
 

«Список финалистов сформирован по результатам опроса, проведенного комитетом по приключенческому туризму, в ходе которого большинство компаний выделили эти территории как формирующие основной поток туристов в нашем сегменте»,

- отметил руководитель комитета по приключенческому туризму РСТ Вадим Мамонтов.

Всероссийская премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Финал пройдет в Санкт-Петербурге в феврале 2023 года.

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Russian Travel Awards