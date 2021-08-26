Карелия попросила на капитальный ремонт школ более 3 миллиардов рублей

В 2022 году в России должна стартовать программа капитального ремонта школ. Об этом сообщили в пресс-службе карельского министерства образования и спорта.

Республиканское ведомство приступило к разработке проектной документации для участия в программе. Сведения о необходимости проведения ремонта поступили в ведомство от муниципалитетов. Всего, по данным ведомства, в капитальном ремонте нуждается более 50 учебных заведений. Минобразования Карелии направило заявку в Минпросвещения России о выделении 3,3 миллиардов рублей на капитальный ремонт 51 школы.

В 2021 году на подготовку к учебному году в Карелии было предусмотрено более 1,1 миллиарда рублей. 568 миллионов потратили на ремонт, 21,3 млн – на пожарную безопасность, около 10 млн – на антитеррористическую безопасность, почти 109 млн на санитарное, гигиеническое благополучие и медицинское обслуживание, на другие мероприятия предусмотрены 188 млн.

Ранее стало известно о нехватке учителей в Карелии. На 1 августа текущего года в карельских школах есть потребность в 281 педагоге. Больше всего не хватает учителей математики, литературы и русского языка, иностранного. Фото: promonado.ru