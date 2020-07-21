Карелия попала в список регионов с напряженной ситуацией на рынке труд

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило перечень субъектов, отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2018-2019 годов, сообщает РИА Новости

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в перечень вошли 19 регионов : Карелия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Пермский край, Курганская область, Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия, Забайкальский край, Кузбасс, Томская область, Еврейская автономная область.

И это, данные за относительно благополучный период прошлого-позапрошлого годов.

В докладе главы Минтруда России, Антона Котякова о ситуации на рынке труда и мерах по содействию трудоустройству граждан, опубликованном на портале ведомства 29 июня сказано, что:

Согласно поступившим сведениям, с конца марта на сегодняшний день уволено в России 3 миллиона 718 тысяч наших граждан, а принято на работу 3 миллиона 36 тысяч граждан, разница 682 тысячи человек.

Анализ структуры безработицы показывает, что больнее всего сокращения ударили по относительно молодым людям: 51% зарегистрированных безработных – это граждане в возрасте от 25 до 40 лет, 32% – это лица в возрасте от 40 до 55 лет, чуть больше 12% – это молодые люди до 25 лет, менее 5% – это самая малочисленная группа из официально зарегистрированных безработных, это граждане старше 55 лет.

Все это хорошо объясняет решение о «закрытии» Карелии для трудовых мигрантов до конца года, о котором мы писали.