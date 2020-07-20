20 июля 2020, 16:21
Средняя зарплата в Карелии вновь выросла
Карелиястат отчитался о финансовом положении жителей республики
Средняя зарплата в Карелии вновь выросла. Информацией о доходах жителей республики поделился Карелиястат.
Так, в мае 2020 года средняя зарплата составила 47 312 рублей. По сравнению с маем 2019 года это значение выросло на 7,3%. При этом уровень реальной зарплаты, которую рассчитывают с учетом индекса цен, увеличился на 3,9%.
Как отметили в статистическом ведомстве, на 1 июля предприятия республики задолжали своим работникам 41 миллион 328 тысяч рублей. Зарплату не в полном объеме получил 531 работник.