Средняя зарплата в Карелии вновь выросла. Информацией о доходах жителей республики поделился Карелиястат.

Так, в мае 2020 года средняя зарплата составила 47 312 рублей. По сравнению с маем 2019 года это значение выросло на 7,3%. При этом уровень реальной зарплаты, которую рассчитывают с учетом индекса цен, увеличился на 3,9%.

Как отметили в статистическом ведомстве, на 1 июля предприятия республики задолжали своим работникам 41 миллион 328 тысяч рублей. Зарплату не в полном объеме получил 531 работник.