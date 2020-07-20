Сбербанк активно поддерживает клиентов в кризисный период

О мерах поддержки бизнеса и населения, электронных сервисах и нестандартных решениях рассказал управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

– Уже несколько месяцев наше общество живет в сложной экономической ситуации. И бизнес, и банковский сектор, и простые граждане столкнулись с целым рядом серьезных вызовов. Константин Николаевич, как в это непростое время Сбербанк выстраивает работу с клиентами, как помогает им справиться с финансовыми трудностями?

– С начала пандемии Сбербанком был реализован целый ряд оперативных мер по поддержке клиентов. Речь идет как о государственных программах, так и о собственных инициативах. Одним из первых решений было предоставление кредитных каникул по потребительским, жилищным и автокредитам, а также кредитным картам гражданам, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год - в рамках 106-го ФЗ. Для представителей бизнеса была реализована собственная, расширенная, программа по предоставлению отсрочки по кредитам на срок до 6 месяцев. Ей смогли воспользоваться заемщики, от крупнейших клиентов до индивидуальных предпринимателей, относящиеся к отраслям, наиболее пострадавшим от COVID-19, - более 370 юридических лиц в Карелии.

- Программы, о которых вы рассказали, касаются ваших действующих клиентов. На какие льготы могут рассчитывать новые заемщики?

- В апреле Владимир Путин объявил о льготной ипотеке на покупку жилья на первичном рынке недвижимости. В Сбербанке кредит по программе «Господдержка 2020» можно получить по ставке даже ниже заявленной государством - под 6,4% годовых, при условии страхования жизни и здоровья заемщика. И эта ставка может быть снижена. Клиенты, которые воспользуются услугой регистрации сделки в электронном виде, получат дисконт по ипотеке в размере 0,3 процентных пункта. Акция изначально планировалась до 30 июня, но, увидев высокий спрос заемщиков на сервис электронной регистрации, мы решили продлить ее до 1 февраля 2021 года. Кроме ставки мы снизили размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой - теперь он составляет 15%, а также увеличили до 6 миллионов максимальную сумму кредита на покупку жилья в Карелии.

- Как много клиентов уже воспользовались льготной ипотекой?

- Совокупность мер повысила доступность ипотеки, и это закономерно отразилось на количестве выданных кредитов. С момента запуска программы «Господдержка 2020» жилищные кредиты по льготной ставке оформили более 300 жителей Карелии. И мы ожидаем дальнейшую положительную динамику.

- Вы озвучили, что среди заемщиков стала очень популярной услуга электронной регистрации сделок с недвижимостью. Какие еще сервисы оказались востребованы в пандемию?

– Полностью оправдал свое название «Сервис безопасных расчетов», который дает возможность покупателю недвижимости рассчитаться с продавцом без дополнительных визитов в Сбербанк. Денежные средства хранятся на специальном счете, и, как только из Росреестра поступает уведомление о регистрации сделки, автоматически зачисляются на счет продавца. Закладка денег в ячейку для этого уже не требуется. Воспользоваться сервисом, как и услугой электронной регистрации сделки, можно при покупке недвижимости не только в кредит, но и за наличные.

Еще большим спросом стал пользоваться и до того популярный портал «ДомКлик», позволяющий решить абсолютное большинство вопросов, связанных с выбором, приобретением и регистрацией жилья. Однако, несмотря на то, что найти квартиру и подать заявку на жилищный кредит можно дистанционно, подписание документов все же требовало личного присутствия заемщиков. Осознавая потребность клиентов не только в удобстве, но и в безопасности услуг, мы запустили полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который дал возможность приобрести квартиру в новостройке не выходя из дома. К заемщикам, которые не могли посетить наш офис для оформления документов, сотрудники Сбербанка приезжали сами, с соблюдением всех мер безопасности для здоровья.

– Какие цифровые сервисы может предложить банк корпоративным клиентам?

— Мы вступили в коронакризис с большим набором дистанционных сервисов, и на выходе их будет еще больше, поскольку доступность услуг была и останется одним из основных приоритетов в нашей работе. Корпоративные клиенты Сбербанка наряду с частными имеют свои личные кабинеты, которые позволяют эффективно управлять бизнесом: вести бухгалтерию, осуществлять электронный документооборот и даже осуществлять подбор персонала. Через интернет-банк, к примеру, можно оформить бизнес-карту, подать заявку на кредит или на подключение интернет-эквайринга. Надо сказать, что интерес клиентов к этому продукту в период пандемии значительно возрос.

- Сбербанк как-то дополнительно стимулирует развитие этого направления?

– Мы временно снизили размер комиссии для наших клиентов, как действующих, так и новых, реализующих через интернет социально значимые товары: продукты питания, медицинские товары, бытовую технику и средства связи стоимостью до 20 тысяч рублей, одежду и товары повседневного спроса. Под льготные условия попадают также медицинские учреждения - клиники и больницы, медицинские лаборатории, служба скорой помощи и лицензированные врачи, которые занимаются общей или специализированной медициной. Для этой же категории клиентов был временно снижен и размер комиссии по торговому эквайрингу и сервису «Плати QR».

- Мы заговорили об интернет-торговле. Недавно в Карелию пришел Сбермаркет. Расскажите, пожалуйста, о возможностях этого сервиса.

- Этот федеральный сервис доставки появился в Петрозаводске 30 июня. Его пользователи имеют возможность заказывать продукты и товары первой необходимости из ассортимента гипермаркета «Сигма» без наценки и в удобное время, в том числе бесконтактно. Все заказы обрабатывают профессиональные сборщики, которые прошли специальные курсы подготовки и сдали квалификационные тесты. Доставку осуществляют курьеры Сбермаркета, снабженные средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками и антисептиками. Стоит отметить, что за последние несколько месяцев курьерская доставка стала одним из ключевых социально значимых сервисов. Сегодня услуга обоснованно пользуется повышенным спросом у населения, но я уверен, что и по окончании пандемии она не потеряет свою востребованность.