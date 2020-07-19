Госдума обновила правила отказа в обслуживании клиентов банков

Госдума приняла законопроект, который вносит множество поправок в федеральный закон «О противодействии легализации доходов». Теперь банки больше не смогут просто отказывать гражданам в обслуживании, прикрываясь борьбой с отмыванием денег.

Дело в том, что сейчас банк вправе отказать в проведении операции, заблокировать счет или карту любого клиента. Причем объяснять причины фактически не нужно. Достаточно «усомниться» в законности доходов. Точно так же банк может отказать в открытии счета, если клиент не представит некие документы, доказывающие легальное происхождение денег.

Согласно же одобренному Госдумой документу банки и другие организации, совершающие операции с деньгами или имуществом, не смогут отказать клиенту, даже если он не представил документы, необходимые «для фиксирования информации».

Станет легче жить и гражданам, по какой-либо причине попавшим в черный список Центробанка. Там оказываются люди или компании, которых заподозрили в незаконном переводе безналичных средств в наличные, запутывании схем расчетов и выводе денег за рубеж. Сейчас, если по какой-то причине клиент попал в эти черные списки – а это может произойти и по ошибке, – ни один российский банк не открывает ему счет. Это дает поле для злоупотреблений, поскольку в черный список можно отправить и «просто так» – информацию о неблагонадежных клиентах регулятору передают сами банки.

В настоящее время вопрос исключения из этого перечня, как правило, решается деньгами. С введением поправок отказывать в обслуживании только на основании «чёрных списков» станет невозможно, то есть попадание туда становится менее критичным.

Возможность отказывать в операции у банков все равно останется. Однако теперь им придётся аргументировать свои подозрения незаконных операциях. Если клиенту отказали в открытии счёта, ему обязаны будут в течение пяти дней объяснить причины этого решения и кем оно было принято. Также будет необходимо сообщать о каждом таком эпизоде в Росфинмониторинг. Немаловажно и то, что решение об отказе отныне будет принимать не рядовой клерк, а уполномоченное лицо банка или его руководитель.

Впрочем, поправки вносят и новые ограничения. Теперь все структуры, которые работают с деньгами или имуществом своих клиентов, должны проводить их идентификацию. Иными словами – требовать документы, подтверждающие личность. Например, это нужно делать при продаже ценных бумаг, паев или страховых продуктов. Если же клиент не идентифицирован, его обслуживание прекращается.

Далее. Банки будут фиксировать все случаи, когда клиент обратился в финансовую организацию, а потом отказался от договора. Причем в документах сотрудники будут указывать, почему именно этот случай отказа от договора привлек их внимание. К примеру, если возникло подозрение, что клиент испугался внутрибанковской проверки, это нужно будет отметить.

Собранная банками информация будет поступать в Росфинмониторинг. А он, в свою очередь, может передать сведения заинтересованным госструктурам. То есть появляется риск попасть в «черный список» только на том основании, что гражданин отказался от договора с банком и показался подозрительным его сотрудникам.