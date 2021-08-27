Карелия получит 400 миллионов рублей на питание школьников

В этом году 1 сентября детские сады Карелии готовятся принять 33 тысячи детей, школы откроют двери для 71,2 тысячи учащихся, а в учреждения среднего профессионального образования придут более 15 тысяч молодых людей. Об этом на заседании карельского правительства, которое состоялось в конце августа, сообщил министр образования Роман Голубев.

Несмотря на то, что министр говорил о полной готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года, выяснилось, что не все так гладко. В нескольких школах Сегежи и детских садах Петрозаводска не успевают завершить ремонтные работы. Голубев объяснил это тем, что финансовая помощь от правительства Москвы в размере 100 миллионов рублей поступила летом и элементарно не хватило времени, чтобы завершить ремонт.

Горячее питание учащихся младших классов с нового учебного года будет финансироваться из федерального бюджета. Республика наконец-то выполнила требования со стороны Роспотребнадзора, что позволило претендовать на федеральные средства. На эти цели Карелия получит 400 миллионов рублей. Можно было бы и раньше получить деньги из федерального бюджета, но уровень пищеблоков и школьных столовых не соответствовал предъявляемым требованиям. Деньги на горячее питания приходилось выделять из бюджета республики.

На заседании правительство были затронуты и другие темы, связанные с образованием, вакансиями для педагогов, состоянием школ и детских садов. Подробности читайте в статье нашего издания.