Ремонт нескольких школ и детских садов Карелии затягивается до октября

Текст и фото: Антонина Кябелева

Подготовка школ к новому учебного году входит в «обязательную программу» тем, которые в карельском правительстве обсуждают в конце августа. Не стала исключением и в этом году.

Министр образования Карелии Роман Голубев отчитался, что все 450 образовательных учреждений республики готовы к новому учебному году. В их число входят 196 школ и 133 детских сада.

В первый класс в этом году пойдут 7,3 тысячи детей, что, по словам Голубева, больше, чем в прошлом.

"Дошкольные объединения примут 1 сентября 33 тысячи детей, контингент школ увеличится на 500 человек и составит 71,2 тысячи обучающихся, а среднее профессиональное образование будут получать более 15 тысяч молодых людей".

По оценке министра, доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составляет 100 процентов, а для детей от 2 месяцев до 3 лет – 98 процентов. Добиться стопроцентной доступности дошкольного образования в министерстве планируют в 2023 году.

Постепенно сокращается количество вакансий для педагогов. Дефицит учителей, особенно в небольших, отдаленных от районных центров школах, одна из серьезных проблем республики, затрудняющая получение качественного образования на селе. Если в 2019 году в республике было более 400 вакансий, то в 2020 году – уже 291 вакансия. По информации на 1 августа, незначительно сократилось количество и в 2021 году – до 281.

Министр заметил, что в последнее время выпускники педагогического колледжа и ПетрГУ охотнее устраиваются на работу в образовательные учреждения республики. Так, 80 процентов нынешних выпускников педагогического колледжа готовы пойти на работу в детские сады и школы. В ПетрГУ 67 процентов выпускников педагогических специальностей изъявили готовность проявить свои таланты в общеобразовательных школах.

Положительную роль в процессе привлечения учителей в сельские школы, по мнению министра, сыграла программа «Земский учитель», в рамках которой педагоги, согласившиеся переехать в районы Карелии, получают по одному миллиону рублей. В этом году в программе участвуют 17 человек. Учителя поступят на работу в школы Беломорского, Кондопожского, Сегежского, Прионежского, Питкярантсткого, Муезерского, Суоярвского районов и Костомукши. Причем, заметил Голубев, речь идет не только о переезде карельских педагогов из одного района в другой, но и о привлечении специалистов из других регионов.

"В этом году в сельских школах Карелии ждут учителей из Республики Коми, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Калининградской, Челябинской областей. За три года с помощью программы «Земский учитель» в министерстве планируют закрыть 54 вакансии в сельских школах".

Другая острая для карельского образования проблема непосредственно связана с состоянием дорог и наличием транспорта. Небольшая плотность населения в сочетании со значительными расстояниями между деревнями и селами заставляет организовывать подвоз детей из небольших деревень к школам, расположенным порой за десятки километров. В настоящее время на 105 школьных автобусах постоянно подвозят к школам 2849 детей.

Голубев рассказал, что в этом году минпромторг России утвердил для Карелии повышенную квоту поставки школьных автобусов. До конца года Карелия должна получить 28 машин, из которых шесть 24 августа уже достигли карельской столицы. Министр подтвердил, что лично видел новые Газели вместимостью от 21 до 30 мест.

Но не для всех детей из отдаленных деревень у министра есть хорошие новости. По его словам, остались восемь проблемных школ, где до конца не урегулированы вопросы доставки детей.

В деревне Усть-Река Пудожского района расположен аварийный мост, по которому проходит маршрут школьного автобуса. Школьники вынуждены добираться до школы по аварийному мосту пешком. В прошлом году после преодоления аварийного моста детей ждал автобус и довозил 700 метров до школы. В этом году, видимо, ничего не изменится. Ремонт моста запланирован только на 2022 год.

Есть проблема с доставкой детей до школы в поселке Шальский. Школьников, рассказал министр, доставляют на катере, но пока не могут найти водителя для осуществления перевозки детей по воде.

Карелия наконец-то справилась с претензиями к школьным столовым и состоянию пищеблоков, которые предъявляло карельское управление Роспотребнадзора. Это позволит республике полностью перейти на федеральное финансирование, связанное с организацией горячего питания для учащихся 1-4 классов, и не отвлекать на эти цели средства из республиканского бюджета.

Из федерального бюджета Карелия получит на горячее питание для школьников младших классов 400 миллионов рублей.

Если в прошлом году на приведение зданий образовательных учреждений в нормативное состояние было истрачено 1,5 миллиарда рублей, то в 2021 году – чуть больше 1,1 миллиарда рублей. Половина суммы – 567,7 миллиона рублей ушла непосредственно на ремонт зданий. Остальные средства были выделены на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности и выполнение санитарно-эпидемиологических требований.

Роман Голубев был вынужден признать, что на устранение всех существующих на сегодняшний день предписаний надзорных органов требуется еще 1 миллиард рублей, а для доведения всех зданий до нормативных требований – 10 миллиардов рублей. Речь идет и об энергоэффективности, и о пищеблоках, и о спортивных залах и площадках.

Несмотря на то, что министр сказал о полной готовности образовательных учреждений к новому учебному году, это не совсем так. Выяснилось, что в четырех школах Сегежи и двух детских садах Петрозаводска ремонтные работы затянутся до начала октября. И это по оптимистическим прогнозам министра, в словах которого сквозила неуверенность.

В этом году правительство Москвы выделило 100 миллионов рублей на ремонт образовательных учреждений республики. Деньги поступили летом - слишком поздно, чтобы освоить их до 1 сентября. В четырех школах Сегежи ремонтные работы будут продолжать, как минимум, весь сентябрь. Голубев сказал, что к 1 октября при соблюдении нынешних темпов будет выполнен «практически весь объем». Судя по тому, как в Карелии строители выполняют намеченные планы, жителям Сегежи, скорее всего, нужно набраться терпения.

Достаточно вспомнить, как жителям карельской столицы обещали, что новая школа на Древлянке, рассчитанная на 1350 мест, откроет свои двери 1 сентября 2021 года. Увы, не откроет. В конце августа назвали очередную дату завершения всех работ и согласований – ноябрь 2021 года.

Роман Голубев рассказал о новой федеральной программе капитального ремонта школ, в которой собирается участвовать Карелия. Выделено 72 миллиона рублей на подготовку проектно-сметной документации по капремонту 30 карельских школ. До 1 октября республика должна не только подготовить все документы, но и направить их в Москву. Пока Голубев не смог сказать, какие конкретно школы министерство попытается включить в федеральную программу. Все будет зависеть от готовности проектно-сметной документации и определения объемов финансирования. Беспокоит то, что Карелии редко удается оперативно подготовить качественную проектно-сметную документацию для участия в федеральных программах. Хочется верить, что программа ремонта школ станет приятным исключением.