В Петрозаводске хотят отремонтировать межквартальные проезды

Сити-менеджер обратил внимание на острый вопрос с состоянием асфальта в межквартальных проездах в Петрозаводске. Владимир Любарский напомнил, что магистрали удается ремонтировать за счет средств нацпроекта и регионального Дорожного фонда, придомовые восстанавливать силами управляющих компаний и комфортной городской среды.

«Но то, что между ними – вопрос непростой»,

- написал в своем аккаунте градоначальник, сообщив, что в ближайшее время будет объявлен аукцион на ремонт межквартальных проездов.

Любарский надеется, что до холодов удастся отремонтировать еще 7,5 тысяч квадратов. В частности, ремонт затронет проезды на улицах Ковалевской и Лобачевского. В планах мэра провести аудит по разным районам столицы Карелии, составить рейтинг наиболее критичных ситуаций. (фото источника)