Карелия может лишиться статуса Арктического региона

Карелия рискует потерять статус Арктического региона. Об этом со ссылкой на ученых института РАН пишут «Невские Новости».

Впервые о возможном переносе границ территорий Крайнего Севера недавно заговорила депутат Госдумы Валентина Пивненко. Об этом парламентарий упомянула на круглом столе «Карелия для людей: законодательная инициатива в поддержку Севера». Информацию подхватило несколько региональных СМИ. По словам Пивненко, на одном из апрельских заседаний думского комитета присутствующим показали проект постановления правительства о территориях Крайнего Севера и приравненных к ней местностям. По словам депутата, она не нашла изъянов, касающихся территорий, имеющих этот статус. Однако замминистра экономики РФ Сергей Галкин сообщил, что Институту географии РАН поручено посмотреть вопрос районирования севера. Как передала слова замминистра депутат, южная граница севера передвинется.

Заместитель директора Института географии РАН, член-корреспондент Аркадий Тишков объяснил «Невским новостям», что РАН является экспертным органом и не принимает решения в вопросах отнесения территорий к Арктической зоне. Но заключения экспертов дают основания для действий. По его словам, Карелия в целом не может быть отнесена к Арктической зоне. Тишков напомнил, что в зону попали Кемский и Лоухский районы.

«Республика Карелия в целом ни по каким критериям не может быть отнесена к АЗРФ (Арктическая зона Российской Федерации). В качестве дополнения к Указу президента РФ о сухопутных территориях, относимых к Арктической зоне, положительное решение было относительно ее Кемского и Лоухского районов только потому, что Белое море относится к АЗРФ как часть Северного морского пути и у этих районов есть транспортный «арктический вектор»,

- сказал Тишков.

Эксперт пояснил, что среди критериев отнесения территорий к Арктической зоне - климатические и физико-географические, экономико-географические. По словам Тишкова, критериев много, они в основном относятся к берегам, архипелага и островам Северного Ледовитого океана. Окончательное решение относительно Карелии не принято, поэтому Тишков не может однозначно ответить, но лишь предположить.

«Не исключено, что по мере совершенствования нормативно-правовой базы и принятия Федерального закона о АЗРФ будет ревизия состава зоны, и Карелия не станет арктическим регионом. И это логично, ведь республика находится в зоне тайги, летом там тепло»,

- сказал Тишков. (фото russiadiscovery.ru)