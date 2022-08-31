Карелия экспортировала почти 448 тонн кормовых дрожжей

С начала года отправлено на экспорт 447,8 т кормовых дрожжей, произведенных агропромышленным комплексом региона, что составляет 20 партий, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. На все партии товара оформлены ветеринарные сертификаты.

Специалисты ведомства досмотрели продукцию. В рамках государственного пищевого мониторинга и контроля было отобрано семь проб, которые отправили на исследование в Ленинградскую ветеринарную лабораторию и в «Нацрыббезопасность».

В региональном управлении Россельхознадзора отметили, что на сегодняшний день 6 проб показали отрицательные результаты, одна проба в настоящее время находится на экспертизе. Фото: polzovred.ru.