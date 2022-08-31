Месторождение щебня в Карелии будет разрабатывать холдинг «Росатома»

Компания «Эльконский ГМК» будет разрабатывать месторождение гранитного щебня в Карелии. Об этом сообщил во время визита в республику гендиректор уранового холдинга «АРМЗ» Владимир Верховцев.

Это предприятие управляет «Эльконским ГМК» и входит в состав госкорпорации «Росатом».

В пресс-службе правительства региона рассказали, что речь идет не только о добыче щебня на месторождении «Братское» в Медвежьегорском районе. Прорабатывают и добычу других полезных ископаемых, в том числе благородных металлов и редкоземельных элементов.

- Как минимум один крупный проект уже находится в высокой стадии готовности,

- отметили в правительстве РК.

Власти республики уже обсуждают с руководством РЖД развитие примыкающей железнодорожной инфраструктуры. // Фото: pxhere.com