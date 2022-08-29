Швейцарская компания Logitech ушла с российского рынка

Мировой производитель компьютерных аксессуаров Logitech покидает российский рынок из-за «нестабильной ситуации», сообщает «Интерфакс». Но в компании сделали оговорку, что надеются вернуться, когда будут подходящие условия.

«Из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернуться однажды, если будут подходящие условия»,

- ответил на запрос издания представитель компании Бен Старки.

Напомним, Logitech, являющаяся одной из ведущих компаний по производству клавиатур, мышек, вебкамер, наушники и прочего, в апреле приостановила поставки своей продукции в Россию. Фото: unsplash.