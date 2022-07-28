Карелия экспортировала почти 350 тонн кормовых дрожжей

С января по июль управлением Россельхознадзора Карелии было досмотрено для отправки на экспорт 342,8 тонны кормовых дрожжей. На все 15 партий товара оформлены ветеринарные сертификаты. Получатель груза - Чехия.

«Госинспекторами в ходе досмотра подтверждено соответствие продукции представленным документам и требованиям страны-импортера»,

- сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в рамках мониторинга и контроля за экспортом продукции агропромышленного комплекса было отобрано шесть проб продукции и отправлено на исследования в Ленинградскую ветеринарную лабораторию и в «Нацрыббезопасность». Результаты исследований отрицательные. Фото: polzovred.ru.