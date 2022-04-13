«Карелавтотранс» приглашает на работу водителей пригородных автобусов

«Карелавтотранс» сообщает о наборе на вакантные места водителей пригородных автобусов. Как объяснили в организации, увеличение штата связано с введением летнего расписания. В нем появятся новые маршруты, а значит необходимы дополнительный траспорт и новые сотрудники.

На предприятии ждут как опытных мужчин-водителей, так и девушек, получивших категорию «Д».

Подробную информацию о летнем расписании можно узнать на официальном сайте автопредприятия. Фото: avokzal.karelia.ru.