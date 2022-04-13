В Петрозаводске увеличилось количество канализационных засоров

Количество канализационных засоров в Петрозаводске в последнее время значительно возросло. Об этом сообщают в пресс-службе компании «ПКС-Водоканал». И поясняют, что увеличение числа коммунальных аварий происходит по причине неправильной эксплуатации сетей. Из канализации достают ветошь, предметы личной гигиены, одноразовые медицинские маски и строительный мусор.

Чтобы избежать дальнейших подобных ситуаций жителей карельской столицы призывают быть ответственными и использовать канализацию только по ее прямому назначению.

«В унитаз ни в коем случае нельзя выбрасывать влажные салфетки, ватные палочки, диски, детские подгузники, прочие средства личной гигиены, целлофан, маски, перчатки, остатки пищи, наполнители для кошачьих туалетов и другой бытовой и строительный мусор. Такие действия неизбежно влекут за собой засоры, которые приводят к авариям на коммунальных сетях», - обратились к горожанам в компании «ПКС-Водоканал».

В мэрии города также напомнили, что простое соблюдение правил поможет избежать аварий и порчи имущества, что сохранит вам хорошее настроение. Фото: pixabay.