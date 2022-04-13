Концерт в поддержку жителей Донбасса пройдет в Петрозаводске

Карельский фонд им. Александра Невского приглашает жителей и гостей Петрозаводска в пятницу, 15 апреля, на благотворительный концерт в поддержку российских военнослужащих и жителей Донбасса. В зале Госфилармонии карельские музыкальные коллективы исполнят лучшие композиции. Весь сбор от концерта будет потрачен на лекарства и необходимые вещи для пострадавших и эвакуированных жителей ЛДНР. Концерт проводится при поддержке Министерства культуры Карелии. Начало в 19:00.

Наша общегражданская задача показать, что мы едины, поддержать друг друга внутренней молитвой, и оказать посильную братскую материальную помощь, тому, кто в ней очень нуждается,

– говорится в обращении организаторов.

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