На восемь месяцев на карельской трассе ограничат движение

В период с 14 апреля по 1 ноября на участке с 786 по 800 км ограничат движение траспорта. Об этом сообщили в Упрдор «Кола». На трассе планируется проведение строительно-монтажных работ.

В связи с ремонтом для проезда машин обустроят временный объезд и организуют реверсное движение. В организации также предупреждают о возможном прекращение движения в течение определенных периодов времени, но не более чем на восемь часов в сутки.

Водителей просят учитывать обстоятельства и быть внимательными при проезде 14-километрового участка. Фото: pixabay.