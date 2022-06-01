Кардиолог перечислил необычные симптомы сердечного приступа у женщин

Симптомы сердечного приступа у женщин могут отличаться от симптомов у мужчин. Об этом предупредил кардиолог Харлан Крумхольц, его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Врач отметил, что у женщин болезни сердца чаще всего случаются из-за низкого уровня жизни, депрессии, плохой социальной поддержки. При этом количество жалоб у пациенток старше 65 лет заметно увеличивается.

Симптомы сердечного приступа у женщин могут проявляться мягче и не сопровождаться сильной болью. При болезнях сердца женщины могут жаловаться на тошноту, боль в челюсти, одышку, головокружение, сильную усталость во время обычных занятий - например, легкой прогулки, указал специалист.

При этом, добавил кардиолог, диагностика не всегда может определить сердечный приступ у женщин, потому что три основные артерии, ведущие к сердцу, у них могут оказаться не закупоренными тромбом. Ухудшение самочувствия на фоне сердечно-сосудистых болезней у них чаще, чем у мужчин, связано со спазмом сосудов или микрососудистой дисфункцией, предупредил врач. Фото: pixabay.com/mirkosajkov