Пользователи WhatsApp смогут редактировать отправленные сообщения

В WhatsApp вскоре появится новая функция - пользователи смогут редактировать уже отправленные сообщения. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Предположительно, новая функция появится как в версии мессенджера для компьютеров, так и в версиях WhatsApp для устройств под управлением Android и iOS. Когда именно нововведение будет доступно, не уточняется.

Специалисты портала не исключили, что у пользователей мессенджера также появится возможность видеть историю исправлений. Фото: pixabay.com/arivera