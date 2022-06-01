Туристы смогут посещать Турцию без ПЦР-тестов

С приходом лета одна ил любимых у россиян стран для отдыха смягчила правила въезда. С 1 июня Турция отменила ПЦР-тесты или тесты на антитела на всех пограничных пунктах, сообщает ТАСС.

Ранее для посещения Турции нужен был отрицательный результат ПЦР-теста, полученный максимум за 72 часа до въезда или отрицательный результат экспресс-теста на антитела, сделанный в течение 48 часов после въезда. Но с 1 июня эти тесты запрашивать не будут.

Большинство ограничений, введенных в пандемию, были отменены в стране в марте. Например, с 29 мая защитные маски больше не являются обязательными, исключение составляют больницы, где маски все еще нужны. (фото pixabay.com, sulox32)