Мужчина внезапно стал миллионером и вскоре получил пожизненный срок

Жителя США приговорили к пожизненному лишению свободы через несколько лет после того, как ему улыбнулась удача, и он выиграл в лотерею миллионы долларов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что американец выиграл 10 миллионов долларов в моментальной лотерее в августе 2017 года. В июле 2020 года пропала без вести его 23-летняя возлюбленная, которая была моложе мужчины на 30 лет.

Вскоре тело женщины с огнестрельным ранением головы было найдено в отеле. Победитель лотереи признался в убийстве подруги. Он объяснил свой поступок ревностью.

Суд назначил американцу пожизненный срок. Фото: pixabay.com/Ichigo121212