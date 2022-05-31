Назван самый модный купальник на это лето

Трендом лета 2022 года станут купальники с разрезами, в частности, фасоны, открывающие живот. Он этом рассказала модный редактор Джорджия Тродд в колонке для журнала Glamour, ее слова приводит «Лента.ру».

Эксперт утверждает, что купальники с крупными вырезами являются гибридами бикини и слитных моделей, что делает их универсальными для разных типов фигуры и размеров груди.

Тродд подчеркивает, что разрезы помогают подчеркнуть женственные формы и при этом не выглядеть вульгарно. Эксперт, однако, не советует принимать в таких купальниках солнечные ванны, поскольку велик риск получить неравномерный загар. Фото: pixabay.com/DayronV