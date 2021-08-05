Карантин по черному сосновому усачу в Беломорском районе отменили

Карантинный режим по сосновому черному усачу отменили в Беломорском районе Карелии. Об этом сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Напомним, фитосанитарную зону по этому опасному вредителю в Беломорском районе организовали еще в 2012 году. Тогда же и тем же приказом Россельхознадзора ввели карантинный фитосанитарный режим.

Спустя почти девять лет специалисты выяснили, что численность черного соснового усача не является опасной для деревьев в данной местности.

Карантин отменили в двух кварталах Ноттоваракского участкового лесничества. Оно относится к Беломорскому центральному лесничеству. // Фото: MissGwendolyn/Pixabay