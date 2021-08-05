05 августа 2021, 13:47
Карантин по черному сосновому усачу в Беломорском районе отменили
С опасным вредителем в Карелии боролись почти девять лет и победили его
Карантинный режим по сосновому черному усачу отменили в Беломорском районе Карелии. Об этом сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Напомним, фитосанитарную зону по этому опасному вредителю в Беломорском районе организовали еще в 2012 году. Тогда же и тем же приказом Россельхознадзора ввели карантинный фитосанитарный режим.
Спустя почти девять лет специалисты выяснили, что численность черного соснового усача не является опасной для деревьев в данной местности.
Карантин отменили в двух кварталах Ноттоваракского участкового лесничества. Оно относится к Беломорскому центральному лесничеству. // Фото: MissGwendolyn/Pixabay