Вузы Карелии объединились с учебными заведениями других регионов РФ

Высшие учебные заведения Северо-Запада страны и ряда других регионов вошли в научно-образовательный консорциум. Инициатором его создания выступил ПетрГУ, сообщили в университете.

Находящиеся в составе объединения 15 научных центров и университетов будут развивать высшее образование и науку, создавать условия для внедрения инноваций в экономике и социальной сфере.

Они, в частности, планируют заняться сохранением уникальных природных экосистем Севера, развитием микроэлектроники, станут создавать туристическую индустрию Арктики и Севера.

Консорциум поддержали глава Карелии Артур Парфенчиков и правительство региона, губернаторы Вологодской и Мурманской областей, правительство Коми.

Консорциум будет работать над вопросами цифровизации основных отраслей промышленности и социальной сферы, развитием отечественной IТ-отрасли, развивать аквакультуру и сельское хозяйство, здравоохранение в северных и арктических территориях, помогать развитию талантов. // Фото: ПетрГУ