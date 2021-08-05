Начались съемки оригинального сериала «Обоюдное согласие»

Главная героиня «Обоюдного согласия» — молодая учительница Анна Федорова — обвиняет компанию влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время совместной прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но под огнем общественного осуждения оказываются не столько предполагаемые насильники, как сама Анна. Опытный следователь, ведущий дело перед выходом на пенсию, хочет добиться справедливого наказания, но обстоятельства совершенного преступления вызывают много вопросов, и каждый поворот в расследовании приоткрывает тайну из прошлого, о которой все хотели бы забыть…

Основные роли в сериале исполнили Светлана Иванова, Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин, Роман Евдокимов, Глеб Бочков, Андрей Козлов и другие. Съемки сериала «Обоюдное согласие» пройдут в Москве и в Крыму.

Действие сериала развивается параллельно в двух сюжетных линиях: это расследование изнасилования, которое пережила главная героиня, и события прошлого, которые привели Анну к той злополучной ночи на яхте. Создатели уделят внимание обстоятельствам, из-за которых Федорова вернулась из Москвы в свой провинциальный город и ее роману с учеником, который также бросает тень на героиню в глазах общества. Сериал заденет и острые темы несправедливости и повсеместного замалчивания в обществе неудобных тем.

Валерия Гай Германика, режиссер:

Я долго искала материал, очень многое отбраковывала. В какой-то момент уже не было желания снимать ничего вообще. Когда мне прислали сценарий «Обоюдного согласия», я прочитала ради любопытства. Мне очень понравилось, инстинктивно я почувствовала, что это мой материал. Я выбираю инстинктами, а не разумом. Мне показалось, что я там могу что-то новое для себя найти, выйти на новый уровень. Я никогда не замечала, но оказывается, я почти всегда снимаю про становление женщины. И, видимо, этот остросоциальный аспект меня волнует по-настоящему, та тема, которая затрагивается в «Обоюдном согласии».

Игорь Мишин, генеральный директор МТС медиа/онлайн-кинотеатр KION, генеральный продюсер: