Капремонт петрозаводской школы для слабовидящих идет по графику

В коррекционной школе Петрозаводска № 23 более половины запланированных работ уже выполнено подрядчиком. Ход ремонта проверил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков.

В стенах образовательного учреждения к началу учебного года обновят системы электро- и водоснабжения, а также канализации. График соблюдается строго. В эти дни уже закупают мебель, компьютерное и дидактическое оборудование для обучения детей с нарушениями зрения, оборудование для пищеблока.

«В школе, которой 50 лет, мы уже провели значительную часть сложных работ в предыдущие годы. Это очень важный объект - здесь школа для слабовидящих детей, есть интернат для детишек с районов, поэтому ей уделяем особое внимание. Есть уверенность, что основную часть ремонта сделаем. Останется косметика кабинетов, коридоров, которую планируем провести во время следующих летних каникул»,

- отметил губернатор.

Напомним: в республике в рамках федеральной программы в течение пяти лет будут отремонтированы 70 зданий 51 школы. Фото: gov.karelia.ru.