14 мая 2024, 14:59
Кандидат в министры обороны России высказался о мобилизации
Андрей Белоусов назвал комплектование Вооруженных сил первоочередной задачей
Кандидат в министры обороны России Андрей Белоусов назвал свои первоочередные задачи на посту главы ведомства. Слова Белоусова приводит радио Sputnik.
Кандидат в министры отнес к первоочередным задачам комплектование Вооруженных сил. При этом речь не идет о мобилизации, подчеркнул Белоусов. Он отметил, что уже начал знакомиться с делами министерства.
Ранее Владимир Путин освободил от должности главы Минобороны Сергея Шойгу и предложил назначить на этот пост бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. // Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic