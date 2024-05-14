Кандидат в министры обороны России высказался о мобилизации

Кандидат в министры обороны России Андрей Белоусов назвал свои первоочередные задачи на посту главы ведомства. Слова Белоусова приводит радио Sputnik.

Кандидат в министры отнес к первоочередным задачам комплектование Вооруженных сил. При этом речь не идет о мобилизации, подчеркнул Белоусов. Он отметил, что уже начал знакомиться с делами министерства.

Ранее Владимир Путин освободил от должности главы Минобороны Сергея Шойгу и предложил назначить на этот пост бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. // Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic