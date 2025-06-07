Камневоз не стал таранить автомобили и вылетел с проспекта на газон

Серьезное массовое ДТП едва не произошло накануне вечером на Лесном проспекте в Петрозаводске. В соцсети гадают, что произошло – отказ тормозов или невнимательности водителя?

Опасный момент попал в объектив городской камеры наблюдения CityLink. Поток машин двигался по проспекту в сторону Боровой, затем замедлился и остановился для пропуска пешехода.

В это время двигался большегруз с камнями, в нескольких метрах от остановившихся машин водитель камневоза вывернул руль вправо на газон и пешеходную дорожку и только так смог остановиться. Другие участники движения продолжили поездку, водитель камневоза сдал назад и выехал с газона. С места ДТП он уже не уехал, транспортное средство осталось стоять до субботы.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» пользователи предположили, что у камневоза могли отказать тормоза, кто-то предположил, что виной мог стать телефон за рулем. © «Петрозаводск говорит»