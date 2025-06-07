Мужчине внезапно стало плохо на работе, он умер до приезда скорой

В Карелии еще один человек умер на работе. В обстоятельствах несчастного случая разбирались специалисты трудовой инспекции.

Трагедия случилась 19 мая с сотрудником ООО «РК-Гранд» в Питкяранте. Миксовщику внезапно стало плохо, ему вызвали скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Как сообщили в инспекции, причиной несчастного случая стало внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего. В ходе расследования обнаружилось, что работник не расписывался в карточке выдачи средств индивидуальной защиты.

Инспекция принимает меры по привлечению виновных к административной ответственности. © «Петрозаводск говорит»