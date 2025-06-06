Жительница Карелии ответит за поведение своей собаки

В Кеми местный суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда за укусы собаки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, во время прогулки местной жительницы с ребенком по городу на нее напала находящаяся на самовыгуле собака. Защищая ребенка, женщина получила укусы в руку. В результате она получила телесные повреждения, а также нравственные страдания.

Хозяйка животного своей вины не признала. Она рассказала, что в момент инцидента была на работе, а собака находилась дома с ее родственником. Из-за того, что входная дверь в квартиру была сломана, пес вырвался на улицу и отправился гулять.

Суд пришел к выводу, что хозяйка питомца нарушила правила содержания домашних животных, не обеспечив необходимых мер безопасности. Горожанку обязали выплатить пострадавшей 10 000 рублей. © «Петрозаводск говорит»