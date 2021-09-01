Камеры на здании МВД зафиксировали, как подростки ночью портят трубы

Юных хулиганов отловили в центре Петрозаводска. Полицейские заметили по камерам видеонаблюдения, установленным на здании МВД, как группа молодых людей ломает водосточные трубы. Юноши пинали и били руками по конструкциям. К ним подошли полицейские.

В ходе проверки были установлены личности гуляющих ночью по городу молодых людей. В компании были двое н17-летний юношей и один 19-летний. Несовершеннолетние петрозаводчане рассказали, что отпросились у родителей на ночь в гости к старшему приятелю. Вместе они пошли гулять по Петрозаводску.

В отношении несовершеннолетних юношей составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Их родителей также привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Также решается вопрос о наказании за нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей. Вдобавок родителям предстоит оплатить ремонт поврежденных водосточных труб, на которых остались вмятины. (фото tadviser.ru)