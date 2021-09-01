Житель Карелии обыскал детский рюкзак и унес смартфон

Мать школьника в одном из поселков Пряжинского района обнаружила, что у сына нет мобильного телефона. Оказалось, мальчик оставил рюкзак на улице. Этим воспользовался 24-летний местный житель, сообщили в УМВД РФ по Карелии.

Мальчик пришел домой без рюкзака, мама увидела это и пошла с сыном на то место, где он гулял с друзьями. Рюкзак там был, но телефона внутри семья не нашла.

Вскоре выяснилось - его украл молодой человек, который заметил, что школьник ушел без сумки. Он не преминул осмотреть содержимое, нашел гаджет и забрал себе.

Телефон мужчина отдал полицейским и во всем признался. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: hibiny.com