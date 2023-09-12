Камера наблюдения сняла, как автомобиль сгорел у «Ленты» на Кукковке

Камера наблюдения компании Sampo.ru сняла инцидент с пожаром в автомобиле на парковке гипермаркета «Лента» в Петрозаводске. Ролик публикует группа «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Пожар случился сегодня в 16 часов на Кукковке. На кадрах видно, как задымившийся автомобиль останавливается на парковке. Из салона выскакивают два человека. После этого транспортное средство начинает сильно дымиться, затем из него вырываются первые языки пламени. Огонь разгорается. Через некоторое время к месту ЧП подъезжают две пожарные машины. Пожар тушат.

Причины и обстоятельства инцидента предстоит установить специалистам. // Фото: скриншот видео Sampo.ru