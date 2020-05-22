Калевалу затопило водой

Поселок Калевала затопило вешними водами, сообщает паблик «Северные берега». Виной тому – паводок, хотя некоторые жители усматривают другую причину.

«Жителям калевальских улиц Карельская, Гидростроителей и Заламбино приходится в эти дни непросто: многие дома, дворы, хозяйственные постройки оказались во власти вешних вод. Такого здесь не видели уже давно.

Местные власти бойко рапортуют: причина подтопления — весенний паводок, таяние снега, которого нынешней весной было у нас предостаточно. Ситуация находится под контролем, круглосуточно работает дренажная насосная станция. На территории Калевальского городского поселения введен режим повышенной готовности. Ну, а в случае чего, при необходимости, из резервного фонда район и поселение готовы выделить средства на проведение мероприятий по ликвидации последствий паводка.

У некоторых же жителей подтопленных домов на сей счет другое мнение: они не верят, что это "дело рук" паводка. Они склоняются к тому, что, возможно, своевременно не были проведены профилактические работы на дренажной насосной станции, поэтому сегодня она не справляется с работой по перекачке воды.

В настоящее время ухтинский разлив стал, своего рода, местной достопримечательностью. Сюда приходят посмотреть на капризы природы и сделать селфи на фоне большой калевальской воды»,

- сообщается в посте.

Напомним, режим повышенной готовности в связи с подтоплением был введен в районе 18 мая.