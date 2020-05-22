В прокуратуре пройдет прием для жителей района Карелии

В Лахденпохском районе республики пройдет прием граждан, организованный карельской прокуратурой. Прокурор Карелии Карен Габриелян свяжется с жителями района посредством онлайн-технологий.

«Прием граждан состоится с 11 до 12 часов 27 мая 2020 года в прокуратуре Лахденпохского района (г. Лахденпохья, ул. Маркса, д. 10). По вопросам записи на прием граждане могут обратиться в прокуратуру района», - сообщает карельская прокуратура.

А в следующий понедельник, 25 мая, в прокуратуре республики пройдет очередная «горячая линия». Тема мероприятия: соблюдение законодательства о противодействии коррупции в территориальных органах федеральных органов государственной власти, органах государственной власти Республики Карелия, органах местного самоуправления.