270 лет назад в Российской империи была отменена смертная казнь

— 410 лет назад, в 1613 году, 16-летний Михаил Федорович Романов дал согласие принять царство и был наречен государем — началась трехсотлетняя история правления династии Романовых.

— 270 лет назад, в 1753 году, в Российской империи была отменена смертная казнь.

— 105 лет назад, в 1918 году, учреждена «Летучая лаборатория» под руководством профессора Николая Егоровича Жуковского – первое научно-испытательное учреждение отечественной авиации. Исследования в воздухе на аэростатах, дирижаблях и самолетах.

—100 лет назад родился Сергей Владимирович Клодт (1923 - 2003), преподаватель КГПА, тренер, заслуженный работник физической культуры Карелии.