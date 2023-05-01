Каким людям полезно есть селедку, объяснила врач

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала радио Sputnik о пользе соленой селедки. Она объяснила, кому особенно нужна эта рыба.

Селедку следует есть в первую очередь тем, кто быстро набирает вес, имеет проблемы с липидным обменом. Также она незаменима для трудоголиков и людей, которые мало спят.

В соленой сельди много омега-3 полиненасыщенных жирных кислот жирорастворимых витаминов А, D, Е и К.

- Она богата такими компонентами, которые оказывают противовоспалительное действие, способствуют профилактике многих болезней, поддерживают нормальную реологию крови,

- отметила Королева.

При этом селедку не нужно есть каждый день из-за высокого содержания в ней хлорида натрия, особенно людям с болезнью почек и гипертонией. // фото: NoName/pixabay.com