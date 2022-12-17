Какие овощи сильнее всего подорожали в Карелии в декабре

Как изменились цены, что подорожало или подешевело за неделю в Карелии, рассказали в Карелиястат.

За период с 6 по 12 декабря в регионе подорожали овощи. Сильнее всего рост цен затронул огурцы – сразу на плюс 13%. Несколько отстала от зеленого овоща морковь, здесь подорожание на 9,3%, свекла – на 9%, белокочанная капуста 8,2%, репчатый лук 5,4%. Также изменились цены в большую сторону и на бананы (4,7%).

Заметно подешевела вареная колбаса (8%), а вот консервы фруктово-ягодные для детей стали дороже на 5,6%, подорожало и сливочное масло (на 4,2%), а также конфеты (3,5%).

Стали дороже кроссовки для детей, пылесос, а вот телевизор подешевел. Стали дешевели комбинированные анальгетики, но аллохол, отечественный анальгин отечественный, эргоферон подорожали. Дизель подорожал на 0,5%, цены на бензин других марок остались неизменными.

В декабре Федеральная служба статистики публикует так называемый «индекс оливье». Любимый россиянами салат стал своеобразным зеркалом - отражением инфляции и общего экономического благополучия в стране. Подробнее здесь.

С начала 2022 года по ноябрь цены для потребителей в Карелии в среднем увеличились на 10,9%, следует из данных органа статистики за последний месяц осени. // фото «Петрозаводск говорит»