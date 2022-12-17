Петросовет принял бездефицитный бюджет

Петрозаводский городской совет принял бюджет карельской столицы на 2023 год. В проект главного финансового документа было внесено девять поправок.

По словам сити-менеджера Владимира Любарского, это свидетельствует «о сложном обсуждении документа, о выверенности решений и наших общих усилиях соблюсти интересы всех сторон». В итоге депутаты принял бездефицитный бюджет.

«Сумма доходов и расходов равна 9 млрд 517 млн рублей. Сюда включены наши социальные обязательства, планы по модернизации и развитию во всех сферах городской жизни», - написал глава Петрозаводска в соцсети.