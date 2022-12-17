17 декабря 2022, 10:05
Экономика

Российские банки не собираются отказываться от переводов в банкоматах

Услуга переводов в сторонние банки через банкомат вызывает небольшой спрос среди клиентов, но массово от нее отказываться не планируют

Банки не собираются массово отказываться от переводов через банкоматы. Это следует из опроса, проведенного РИА Новости. Хотя услуга пользуется небольшим спросом у клиентов, кредитные организации не планируют отказываться от нее совсем.

Сервис переводов через банкоматы доступен в полном объеме в ВТБ. Там заявили, что «наряду с онлайн-банком он дает возможность клиенту оперативно осуществлять переводы наиболее удобным для него способом».

В банкоматах «Русского Стандарта» также есть возможность переводов в другой банк наличными и с карт, в том числе и сторонних банков. Подобные переводы доступны также в мобильном банке. Отказываться в ближайшее время от подобного сервиса в банкоматах не планируют.

Услуга переводов в банкоматах есть и у Московского кредитного банка, хотя там признаются, что клиенты скорее предпочитают совершать операции дистанционно, чем в устройствах самообслуживания.

Перевести деньги через устройство самообслуживания можно в Новикомбанке, МТС-банке, «Уралсибе», Промсвязьбанке и банке «Зенит». В пресс-службах Совкомбанка и Альфа-банка сообщили, что таких переводов у них нет.

Ранее стало известно, что Сбербанк отключил возможность переводов денег в другие банки через банкоматы.

В пресс-службе кредитной организации «Петрозаводск говорит» пояснили, что переводы по номеру карты и номеру телефона в настоящее время доступны для всех клиентов в приложении «СберБанк Онлайн».

«Возможность переводов по номеру карты на карты сторонних банков в устройствах самообслуживания была остановлена в ноябре, поскольку данная услуга не была востребована у клиентов – ее остановка в устройствах самообслуживания затронула всего 0,1% переводов по номеру карты», - сообщили в пресс-службе Сбербанка. // фото «Петрозаводск говорит»

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