Российские банки не собираются отказываться от переводов в банкоматах

Банки не собираются массово отказываться от переводов через банкоматы. Это следует из опроса, проведенного РИА Новости. Хотя услуга пользуется небольшим спросом у клиентов, кредитные организации не планируют отказываться от нее совсем.

Сервис переводов через банкоматы доступен в полном объеме в ВТБ. Там заявили, что «наряду с онлайн-банком он дает возможность клиенту оперативно осуществлять переводы наиболее удобным для него способом».

В банкоматах «Русского Стандарта» также есть возможность переводов в другой банк наличными и с карт, в том числе и сторонних банков. Подобные переводы доступны также в мобильном банке. Отказываться в ближайшее время от подобного сервиса в банкоматах не планируют.

Услуга переводов в банкоматах есть и у Московского кредитного банка, хотя там признаются, что клиенты скорее предпочитают совершать операции дистанционно, чем в устройствах самообслуживания.

Перевести деньги через устройство самообслуживания можно в Новикомбанке, МТС-банке, «Уралсибе», Промсвязьбанке и банке «Зенит». В пресс-службах Совкомбанка и Альфа-банка сообщили, что таких переводов у них нет.

Ранее стало известно, что Сбербанк отключил возможность переводов денег в другие банки через банкоматы.

В пресс-службе кредитной организации «Петрозаводск говорит» пояснили, что переводы по номеру карты и номеру телефона в настоящее время доступны для всех клиентов в приложении «СберБанк Онлайн».

«Возможность переводов по номеру карты на карты сторонних банков в устройствах самообслуживания была остановлена в ноябре, поскольку данная услуга не была востребована у клиентов – ее остановка в устройствах самообслуживания затронула всего 0,1% переводов по номеру карты», - сообщили в пресс-службе Сбербанка. // фото «Петрозаводск говорит»