Индекс оливье, или Кому в Карелии жить хорошо

Текст: Елена Малишевская

Каждый год в декабре Федеральная служба статистики (помимо прочих цифр) публикует так называемый «индекс оливье». Любимый россиянами салат стал своеобразным зеркалом - отражением инфляции и общего экономического благополучия в стране. Мы попробуем посчитать свой, карельский, индекс оливье. А заодно посмотрим, кто в нашей республике может позволить себе не только салат на новогоднем столе.

Индекс оливье – по сути, калька с американского индекса Биг-Мака: много лет там считают, сколько гамбургеров может купить житель той или иной страны, таким образом вычисляют показатель покупательской способности. Альтернативу для России придумали журналисты: в 2009 году газета «Труд» впервые опубликовала стоимость ингредиентов обязательного новогоднего салата. Росстат подхватил идею: оказалось, что набор продуктов для оливье достаточно точно отражает уровень инфляции.

Каждая хозяйка готовит такой салат по-своему: одни предпочитают класть мясо, а не колбасу, другие терпеть не могут вареную морковь, третьи мелко рубят не репчатый лук, а зеленый. А огурцы? Маринованные или соленые? Из банки или из бочки? Может быть, свежего огурчика добавить? Официальная статистика придерживается такого рецепта оливье:

300 г вареной колбасы

500 г картофеля

380 г (1 банка) консервированного горошка

500 г маринованных огурцов

4 шт. яиц

200 г майонеза

200 г моркови

100 г лука

Мы пошли в обычный сетевой магазин в Петрозаводске (выбирали продукты по средней цене), и вот что у нас получилось:

300 г вареной колбасы – 152 руб.

500 г картофеля – 18 руб.

380 г (1 банка) консервированного горошка – 64 руб.

500 г маринованных огурцов – 249 руб.

4 шт. яиц – 24 руб.

200 г майонеза – 69 руб.

200 г моркови – 12 руб.

100 г лука – 6 руб.

Итого, салат на четыре порции будет стоить 594 рубля.

Конечно, мы не сотрудники Росстата, не владеем профессиональными методиками, и цифра очень условная. Кто-то может отслеживать акции и купить продукты дешевле. А у кого-то есть дача, погреб, в котором и картошечка своя, и морковка, и огурцы хрустящие в бочке. Наш индекс оливье, тем не менее, впечатляет. Ведь только год назад, по данным официальной статистики, он был равен 418 рублям.

Согласно рейтингу, представленному РИА Новости, траты на еду у россиян составляют более 32 процентов потребительских расходов. По этому показателю мы на 31 месте среди стран Европы, между прибалтами и румынами. Для сравнения: жители Люксембурга, например, тратят на продукты всего чуть больше восьми процентов (эта страна возглавляет рейтинг), а жители Казахстана – больше половины всех расходов (на последнем месте).

Если почитать посты жителей Петрозаводска в социальных сетях, то граждане в основном в ужасе от повышения цен – после того как увеличились цены на коммуналку, грядет подорожание проезда в общественном транспорте. А ведь надо еще купить подарки родным и друзьям. Какие уж тут разносолы на новогоднем столе…

«Хочу высказаться по поводу цен в магазине! Это просто жесть, товарищи. Беспредел полный! Как выживать? Зарплата - тупо просто коммуналка и еда».

Карелиястат представил отчет за 9 месяцев 2022 года, в котором отразил уровень заработной платы работников бюджетных учреждений республики. Самый большой среднемесячный заработок – 66 тысяч 544 рубля – в государственном управлении и обеспечении военной безопасности. Самый маленький – 38 тысяч 716 рублей – в деятельности по операциям с недвижимым имуществом. В области здравоохранения и социальных услуг получают в среднем 50 тысяч 964 рубля, в научной и технической деятельности – 51 тысячу 778 рублей. Средняя зарплата среди бюджетников Карелии, согласно статистике, – 52 тысячи 872 рубля.

Если мы посмотрим на банковский обзор за тот же период, то увидим, что объем средств на счетах и вкладах частных лиц увеличился на 14 процентов и составил 112,3 млрд рублей. Интерес населения к сбережениям в иностранной валюте снизился: их объем сократился на 43 процента (до 4,4 млрд рублей). Также жители Карелии стали меньше брать кредитов – на 18 процентов упал спрос по сравнению с 2021 годом. Многие не хотят «влезать в ипотеку»: ипотечных кредитов выдано на 31 процент меньше, чем в прошлом году.

Вот такие предновогодние цифры. Пища, так сказать, для размышлений. Впрочем, уверены, что новогодние столы у жителей Карелии будут, несмотря ни на что, прекрасными и разнообразными. У нас ведь народ такой изобретательный… // Фото: Елена Малишевская, Елена Фомина.