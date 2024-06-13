Какие изменения в налоговой системе ждут Карелию в 2025

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия на заседании 13 июня большинством голосов поддержали пакет федеральных законопроектов, подготовленных Правительством России и вносящих изменения в действующую систему налогообложения.



В Государственную Думу документы поступили 3 июня и были направлены для рассмотрения во все регионы страны.

Эти инициативы полностью соответствуют национальным целям развития, которые обозначил в своем послании Президент России Владимир Владимирович Путин,

- сказал Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович.



По словам парламентария, одно из главных новшеств: введение с 2025 года прогрессивной пятиступенчатой шкалы налогообложения по НДФЛ.

Подавляющего большинства работающих граждан России налоговые изменения не коснутся. То есть, люди не станут платить больше. Для тех, чей ежемесячный доход составляет до 200 тысяч в месяц, ставка НДФЛ останется на прежнем уровне - 13%,

- отметил Элиссан Шандалович.



В зависимости от годового дохода ставка налога для граждан, которые получают более 200 тысяч рублей в месяц, будет варьироваться в зависимости от дохода от 15 до 22%.

Отдельно остановлюсь на участниках СВО, тех, кто защищает интересы Родины и отстаивает ее независимость. Для них сохранится прежний порядок налогообложения, то есть ставка 13% по НДФЛ,

- уточнил парламентарий.



По словам спикера парламента, семьи, которые воспитывают двух и более детей до 18 лет с доходом не превышающий 1,5-кратный прожиточный минимум в месяц, получат право на «налоговый кешбэк» в 7%. Таким образом, фактически ставка НДФЛ для них составит 6%.





Налоговые изменения коснутся и бизнеса, в частности, налога на прибыль организаций, НДС, на добычу полезных ископаемых, упрощенной системы налогообложения. Для поддержания инновационной активности планируется увеличить до двух повышающий коэффициент по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.



Дополнительные доходы бюджета планируется направлять на новые национальные проекты, поддержку семей с детьми, социально-экономическое развитие регионов, ремонт и оснащение социальных учреждений, борьбу со смертностью от онкологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы, развитие дорожной, жилищной инфраструктуры и другие важные направления, которые коснутся каждого жителя страны, каждого жителя Карелии. Поэтому неудивительно, что коллеги большинством голосов поддержали эти инициативы,

- подчеркнул Элиссан Шандалович.



По мнению Председателя Законодательного Собрания Карелии, изменения в налоговой системе должны дать дополнительные финансовые ресурсы для решения важнейших государственных задач, снизить неравенство в обществе и в развитии регионов.